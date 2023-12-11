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У Києві пролунала серія вибухів

Понеділок 11 грудня 2023 04:18
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У Києві пролунала серія вибухів Фото: у Києві пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві пролунало близько 10 вибухів сьогодні вночі, 11 грудня, після яких було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів наразі не повідомлялося.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну загрозу для Києва та області.

Російські війська посилюють атаки на Київ

Окупанти довгий час не робили спроб атакувати столицю України за допомогою ракет або дронів-камікадзе. Перша масована атака відбулася 25 листопада, коли ворог випустив Україною, і зокрема Києвом, понад 70 "Шахедів".

У Києві та області повітряна тривога тривала понад 6 годин, було зафіксовано падіння уламків у кількох районах міста, зокрема у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

За даними мера столиці Віталія Кличка, через обстріл постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина. Має гостру реакцію на стрес. Також у центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина - знеструмлення повітряної лінії.

Детальніше про атаку на столицю – у матеріалі РБК-Україна.

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