ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре раздались звуки взрывов

Днепр, Понедельник 11 декабря 2023 17:26
UA EN RU
В Днепре раздались звуки взрывов Архивное фото: В Днепре раздались звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре сегодня, 11 декабря, раздались звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что воздушную тревогу объявили после информации от Воздушных сил Украины.

Военные сначала сообщали о движении вражеской ракеты в сторону Кривого Рога, а затем в сторону Днепра.

Ракетные удары по Украине

Сегодня Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Также ночью 11 декабря в Киеве прогремели взрывы, после - объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали по меньшей мере 10 взрывов.

Позже силы ПВО сообщили, что сбили 8 воздушных целей над Киевом. Ракеты летели по баллистической траектории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днипро Война в Украине
NEWS
Зеленский исключает компромиссы с Путиным: кто он такой?
Зеленский исключает компромиссы с Путиным: кто он такой?
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО