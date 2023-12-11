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ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі

Криворізький район, Понеділок 11 грудня 2023 15:47
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ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Архівне фото: ЗСУ знищили російську ракету Х-59 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України сьогодні, 11 грудня, знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що бійцям ЗСУ вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59.

Це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".

Удари по Кривому Рогу

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Учора ввечері повідомлялося, що над Криворізьким районом військові ЗСУ збили ворожу ракету.

Вже сьогодні голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що уламки ракети пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки.

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