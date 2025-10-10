У Дніпрі пролунали вибухи, місто атакують дрони

Нічний обстріл України 10 жовтня

Нагадаємо, що росіяни, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атаки по Києву. Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи.

Так, у Печерському районі уламки дрона влучили у багатоповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють.

У Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків і два автомобілі. У Подільському районі в дворі виявили уламки збитої ворожої цілі.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко офіційно попередив, що в столиці в результаті масованої атаки РФ можуть бути перебої з світлом і водою.

Також росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та постраждали місцеві жителі.

У Міненерго зазначили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.