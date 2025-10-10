В Днепре прогремели взрывы, город атакуют дроны

Ночной обстрел Украины 10 октября

Напомним, что россияне, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаки по Киеву. Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы.

Так, в Печерском районе обломки дрона попали в многоэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома. Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют.

В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля. В Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко официально предупредил, что в столице в результате массированной атаки РФ могут быть перебои со светом и водой.

Также россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители.

В Минэнерго отметили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.