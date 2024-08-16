У Дніпрі пролунали вибухи
Вибухи пролунали у Дніпрі у п'ятницю, 16 серпня. Це сталося під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Звуки вибухів у Дніпрі пролунали після 10:40. Повітряну тривогу в області оголосили кількома хвилинами раніше.
Наразі причини та наслідки вибухів невідомі. Моніторингові групи повідомили про нібито рух балістичної цілі у напрямку Дніпра, а також про нібито роботу ППО по ворожому дрону.
Карта повітряних тривог станом на 10:55
Додамо, що у Києві та східних областях України оголосили повітряну тривогу. Також сирени завили у північних, центральних та південних регіонах. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування окупантами балістики.
Нічна атака Росії
Російська армія вночі 16 серпня атакували Україну, завдавши комбінованого удару. Росіяни випустили по Україну три балістичні ракети "Іскандер-М", три ударні дрони типу "Шахед" та ще два невідомі безпілотники. Їх тип встановлюють.
Сили ППО знищили всі п'ять ворожих безпілотників. ППО працювала у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
Також варто зазначити, що у Києві вночі лунали вибухи, у місті працювала протиповітряна оборона. На щастя, у столиці влучань та постраждалих немає внаслідок атаки ворога.
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