У Дніпрі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Дніпрі у п'ятницю, 16 серпня. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Додамо, що у Києві та східних областях України оголосили повітряну тривогу. Також сирени завили у північних, центральних та південних регіонах. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування окупантами балістики.

Наразі причини та наслідки вибухів невідомі. Моніторингові групи повідомили про нібито рух балістичної цілі у напрямку Дніпра, а також про нібито роботу ППО по ворожому дрону.

Звуки вибухів у Дніпрі пролунали після 10:40. Повітряну тривогу в області оголосили кількома хвилинами раніше.

Нічна атака Росії

Російська армія вночі 16 серпня атакували Україну, завдавши комбінованого удару. Росіяни випустили по Україну три балістичні ракети "Іскандер-М", три ударні дрони типу "Шахед" та ще два невідомі безпілотники. Їх тип встановлюють.

Сили ППО знищили всі п'ять ворожих безпілотників. ППО працювала у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Також варто зазначити, що у Києві вночі лунали вибухи, у місті працювала протиповітряна оборона. На щастя, у столиці влучань та постраждалих немає внаслідок атаки ворога.

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