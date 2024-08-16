У КМВА розповіли про наслідки нічної повітряної атаки на Київ

16 серпня вночі у столиці по запущених Росією повітряних цілях працювали засобі ППО. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, росіяни запустили ударні БпЛА. Столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За інформацією оперативного зведення на цю хвилину, в столиці без руйнувань та постраждалих.

У КМВА звернули увагу, що останнім часом повітряні тривоги почастішали, напередодні їх було 4 за день, і закликали не звикати до них, а ставитися до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя.