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У КМВА розповіли про наслідки нічної повітряної атаки на Київ

П'ятниця 16 серпня 2024 07:15
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У КМВА розповіли про наслідки нічної повітряної атаки на Київ Фото: мобільна група ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

16 серпня вночі у столиці по запущених Росією повітряних цілях працювали засобі ППО. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, росіяни запустили ударні БпЛА. Столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За інформацією оперативного зведення на цю хвилину, в столиці без руйнувань та постраждалих.

У КМВА звернули увагу, що останнім часом повітряні тривоги почастішали, напередодні їх було 4 за день, і закликали не звикати до них, а ставитися до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня під час російської атаки ударними безпілотниками в Києві було чутно звуки вибухів.

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