ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака. РФ випустила "Іскандери" та дрони, ППО працювала у п'яти областях

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 09:11
UA EN RU
Нічна атака. РФ випустила "Іскандери" та дрони, ППО працювала у п'яти областях Фото: сили ППО збили п'ять дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 16 серпня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили балістичні ракети "Іскандер" та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Російські війська цієї ночі випустили по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М", а також три ударні дрони типу "Шахед" і два безпілотники невстановленого типу з території Курської області.

Українські захисники знищили всі дрони, які випустили росіяни. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях - Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

Що відомо про нічну атаку ворога

Варто зазначити, що у низці областей України повітряну тривогу оголошували декілька разів в ніч на 16 серпня.

Ще з вечора 15 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух "Шахедів". Їх рух фіксували у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Київській областях. Крім того, була загроза ударів балістичним озброєнням.

У Києві після опівночі оголосили повітряну тривогу, вона тривала близько 44 хвилин. У столиці лунали вибухи, а місцева влада повідомляла про роботу ППО.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у столиці не було влучань. Внаслідок атаки постраждалих та руйнувань у Києві немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів
Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку