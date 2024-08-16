В Днепре прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепре в пятницу, 16 августа. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Добавим, что в Киеве и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу. Также сирены взвыли в северных, центральных и южных регионах. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения оккупантами баллистики.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:55

Пока причины и последствия взрывов неизвестны. Мониторинговые группы сообщили о якобы движении баллистической цели в направлении Днепра, а также о якобы работе ПВО по вражескому дрону.

Звуки взрывов в Днепре прогремели после 10:40. Воздушная тревога в области была объявлена несколькими минутами ранее.

Ночная атака России

Российская армия ночью 16 августа атаковала Украину, нанеся комбинированный удар. Россияне выпустили по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М", три ударных дрона типа "Шахед" и еще два неизвестных беспилотника. Их тип устанавливают.

Силы ПВО уничтожили все пять вражеских беспилотников. ПВО работала в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Также стоит отметить, что в Киеве ночью раздавались взрывы, в городе работала противовоздушная оборона. К счастью, в столице попаданий и пострадавших нет в результате атаки врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.