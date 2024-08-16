В Днепре прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепре в пятницу, 16 августа. Это произошло во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Звуки взрывов в Днепре прогремели после 10:40. Воздушная тревога в области была объявлена несколькими минутами ранее.
Пока причины и последствия взрывов неизвестны. Мониторинговые группы сообщили о якобы движении баллистической цели в направлении Днепра, а также о якобы работе ПВО по вражескому дрону.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:55
Добавим, что в Киеве и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу. Также сирены взвыли в северных, центральных и южных регионах. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения оккупантами баллистики.
Ночная атака России
Российская армия ночью 16 августа атаковала Украину, нанеся комбинированный удар. Россияне выпустили по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М", три ударных дрона типа "Шахед" и еще два неизвестных беспилотника. Их тип устанавливают.
Силы ПВО уничтожили все пять вражеских беспилотников. ПВО работала в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
Также стоит отметить, что в Киеве ночью раздавались взрывы, в городе работала противовоздушная оборона. К счастью, в столице попаданий и пострадавших нет в результате атаки врага.
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