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У Києві та частині областей України оголосили повітряну тривогу

Київ, П'ятниця 16 серпня 2024 10:48
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У Києві та частині областей України оголосили повітряну тривогу Фото: повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили у п'ятницю, 16 серпня. Українців попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили на сході України та у Києві. Це сталося о 10:39.

Після цього через повітряну тривогу "почервоніли" північні, центральні та південні області України. Військові попереджають про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу, з південного-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 10:45

У Києві та частині областей України оголосили повітряну тривогу

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Дніпрі. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

Оновлено об 11:15

Відбій загрози через ймовірне застосування балістики.

Росія атакувала Україну вночі

В ніч на 16 серпня окупанти випустили по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М", а також п'ять безпілотників - три "Шахеди" та два дрони невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Українські захисники знищили всі російські дрони.

Також відомо, що у Києві після опівночі працювали сили ППО. У столиці лунали вибухи, а місцева вдала заявляла про роботу ППО. Зранку Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці влучань та постраждалих немає.

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