У Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі пролунав вибух сьогодні вранці, 29 грудня. По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні. Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про проліт крилатих ракет через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської. Також військові заявляли про балістику з півдня на Дніпро. Згодом керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про вибухи у місті. Російський обстріл України 29 грудня Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО. Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів. Прогримів вибух й у Черкасах.