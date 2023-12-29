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У Дніпрі пролунали вибухи

Дніпро, П'ятниця 29 грудня 2023 07:11
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У Дніпрі пролунали вибухи Фото: вибухи в Дніпрі вранці 29 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Дніпрі пролунав вибух сьогодні вранці, 29 грудня. По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про проліт крилатих ракет через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

Також військові заявляли про балістику з півдня на Дніпро.

Згодом керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про вибухи у місті.

Російський обстріл України 29 грудня

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО.

Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів.

Прогримів вибух й у Черкасах.

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Вибух Війна Росії проти України
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