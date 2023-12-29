В Днепре раздались взрывы

В Днепре прогремел взрыв сегодня утром, 29 декабря. По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о пролете крылатых ракет через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

Также военные заявляли о баллистике с юга на Днепр.

Впоследствии руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак подтвердил информацию о взрывах в городе.

Российский обстрел Украины 29 декабря

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков. В городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Прогремел взрыв и в Черкассах.