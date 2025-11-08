ua en ru
У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: зруйновано квартири, є постраждалі

Дніпро, Субота 08 листопада 2025 03:03
У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: зруйновано квартири, є постраждалі Фото: рятувальник (t.me dsns_telegram)
Автор: Никончук Анастасія

Дніпро і райони області знову зазнали ворожої атаки. Безпілотники завдали ударів по житлових і приватних об'єктах, спричинивши руйнування, пожежу та постраждалих, включно з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію т.в.о. голови Дніпропетровської обласної адміністрації Владислава Гайваненка в мережі Telegram.

У Дніпрі внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку, постраждали кілька квартир, виникла пожежа. За попередніми даними, 7 осіб дістали травми, серед них двоє дітей - 2 і 13 років.

Крім того, у Самарівському районі загорівся приватний будинок, а в Павлограді було чути гучні вибухи, внаслідок чого пошкоджено місцевий магазин. У Синельниківському районі також зафіксовано руйнування інфраструктури.

Міський голова Дніпра Борис Філатов у мережі Facebook зазначив, що в місті триває рятувальна операція, однак через триваючі обстріли та дію сигналу повітряної тривоги точну кількість загиблих і поранених визначити поки що неможливо.

Так само, за твердженням Філатова, складно оцінити масштаби руйнувань майна; усім, кому потрібен тимчасовий притулок, рекомендовано звертатися до 130-ї школи.

Обстріл України в ніч на 8 листопада: що відомо

У ніч на 8 листопада російські сили завдали ударів по Україні з використанням ударних безпілотників, крилатих ракет "Калібр" і гіперзвукових "Кинджал".

Згідно з моніторинговими каналами, двічі за ніч були помічені в повітрі МіГи, які брали участь в атаках. Основними цілями ворога стали енергетична інфраструктура і населені пункти, що призвело до екстрених відключень світла в низці областей.

Повідомлення від енергетиків надходили близько першої години ночі: у Києві, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Аналогічні заходи вжито в Сумській області.

У Міненерго зазначили, що такі відключення триватимуть до стабілізації енергосистеми, оскільки російська атака була спрямована на критичну інфраструктуру.

Нагадуємо, що в Миколаєві не планують відновлювати будівлю обласної державної адміністрації, зруйновану внаслідок російського удару, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначимо, що ситуація в Покровську залишається напруженою - російські війська проникли в міську забудову, намагаючись створити умови для повного оточення, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

