Головна » Новини » Війна в Україні

РФ масовано атакує енергетику України: Міненерго пояснило відключення світла

Україна , Субота 08 листопада 2025 02:14
UA EN RU
РФ масовано атакує енергетику України: Міненерго пояснило відключення світла
Автор: Марина Балабан

У низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії через атаки ворога по енергетичній інфраструктурй України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Світлану Гринчук.

Міністр пообіцяла: щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.

За словами Гринчук, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Закликаю всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими", - наголосила голова Міненерго.

В яких областях почали екстрено вимикати світло

Як повідомлялось, у ніч на 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні через черговий масований російський удар по енергетиці країни.

Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.

У переліку: Київ, Київська, Дніпропетровська, Черкаська та Кіровоградська області.

Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України