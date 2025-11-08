РФ масовано атакує енергетику України: Міненерго пояснило відключення світла

У низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії через атаки ворога по енергетичній інфраструктурй України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Світлану Гринчук .

"Закликаю всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими", - наголосила голова Міненерго.

За словами Гринчук, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Міністр пообіцяла: щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.

В яких областях почали екстрено вимикати світло

Як повідомлялось, у ніч на 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні через черговий масований російський удар по енергетиці країни.

Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.

У переліку: Київ, Київська, Дніпропетровська, Черкаська та Кіровоградська області.