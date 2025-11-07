Чи відновлять будівлю Миколаївської ОДА після ракетного удару: що каже Кім

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Новини.LIVE" заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Її (будівлю ОДА - ред.) реконструювати не можна. Експертиза показує, що є ураження фундаменту. Відновити її, мабуть, буде разів у п'ять дорожче, ніж побудувати нову", - зазначив Кім.

За його словами, зараз витрачати гроші на будівлю ОДА він не бачить сенсу. Вона перебуває в аварійному стані і може обвалитися.

Кім уточнив, що коли закінчиться війна, у жителів Миколаєва планують запитати, що робити на місці будівлі ОДА - меморіал, територію для пам'ятника, або великий готель.

"Як тільки закінчиться війна, я це питання хочу обговорити з усіма людьми, щоб я не приймав рішення сам. Тому що тут загинули люди, це питання ще й моралі", - зазначив він.