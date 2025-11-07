Чи відновлять будівлю Миколаївської ОДА після ракетного удару: що каже Кім
У Миколаєві не планують відновлювати будівлю обласної державної адміністрації, яку було зруйновано внаслідок російського удару.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Новини.LIVE" заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Її (будівлю ОДА - ред.) реконструювати не можна. Експертиза показує, що є ураження фундаменту. Відновити її, мабуть, буде разів у п'ять дорожче, ніж побудувати нову", - зазначив Кім.
За його словами, зараз витрачати гроші на будівлю ОДА він не бачить сенсу. Вона перебуває в аварійному стані і може обвалитися.
Кім уточнив, що коли закінчиться війна, у жителів Миколаєва планують запитати, що робити на місці будівлі ОДА - меморіал, територію для пам'ятника, або великий готель.
"Як тільки закінчиться війна, я це питання хочу обговорити з усіма людьми, щоб я не приймав рішення сам. Тому що тут загинули люди, це питання ще й моралі", - зазначив він.
Удар по будівлі Миколаївської ОДА
Нагадаємо, 29 березня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Було пряме попадання.
Під завалами опинилися люди. Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали щонайменше 34 тіла загиблих. Ще двоє людей загинули в лікарнях.
Також було 33 постраждалих унаслідок атаки російських окупантів.
Після удару в будівлі обласної державної адміністрації залишилася велика діра з 9 по 1 поверх.
Уже в грудні 2022 року Кім розповів, що будівля ОДА не підлягає відновленню.