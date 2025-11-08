ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре дрон попал в многоэтажку: разрушены квартиры, есть пострадавшие

Днепр, Суббота 08 ноября 2025 03:03
UA EN RU
В Днепре дрон попал в многоэтажку: разрушены квартиры, есть пострадавшие Фото: спасатель (t.me dsns_telegram)
Автор: Никончук Анастасия

Днепр и районы области вновь подверглись вражеской атаке. Беспилотники нанесли удары по жилым и частным объектам, вызвав разрушения, пожар и пострадавших, включая детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в.и.о. главы Днепропетровской областной администрации Владислава Гайваненко в сети Telegram.

В Днепре вследствие попадания вражеского беспилотника повреждена многоэтажка, пострадали несколько квартир, возник пожар. По предварительным данным, 7 человек получили травмы, среди них двое детей — 2 и 13 лет.

Кроме того, в Самаровском районе загорелся частный дом, а в Павлограде были слышны громкие взрывы, в результате чего поврежден местный магазин. В Синельниковском районе также зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Городской глава Днепра Борис Филатов в сети Facebook отметил, что в городе продолжается спасательная операция, однако из-за продолжающихся обстрелов и действия сигнала воздушной тревоги точное количество погибших и раненых определить пока невозможно.

Так же, по утверждению Филатова, сложно оценить масштабы разрушений имущества; всем, кому необходимо временное убежище, рекомендовано обращаться в 130-ю школу.

Обстрел Украины в ночь на 8 ноября: что известно

В ночь на 8 ноября российские силы нанесли удары по Украине с использованием ударных беспилотников, крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Кинжал».

Согласно мониторинговым каналам, дважды за ночь были замечены в воздухе МиГи, участвовавшие в атаках. Основными целями врага стали энергетическая инфраструктура и населённые пункты, что привело к экстренным отключениям света в ряде областей.

Сообщения от энергетиков поступали около часа ночи: в Киеве, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Аналогичные меры приняты в Сумской области.

В Минэнерго отметили, что такие отключения продлятся до стабилизации энергосистемы, поскольку российская атака была направлена на критическую инфраструктуру.

Напоминаем, что в Николаеве не планируют восстанавливать здание областной государственной администрации, разрушенное в результате российского удара, сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Отметим, что ситуация в Покровске остаётся напряженной - российские войска проникли в городскую застройку, пытаясь создать условия для полного окружения, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
обстріл Дніпра Война в Украине
Новости
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины