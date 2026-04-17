У Дніпрі дрон влетів в тролейбусне депо: які наслідки (фото)

Тим часом цієї ж ночі росіяни не оминули й Чернігівщину. Як повідомляло РБК-Україна, удар прийшовся по енергетичних об'єктах регіону - понад 6 тисяч домогосподарств залишились без світла.

Відновлювальні роботи не можуть розпочатись, поки в області не стихне небезпека.

Нагадаємо, розвідка вже попереджає про підготовку нового наступу РФ. Заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія підтягує ще 20 тисяч військових до угруповання на південному сході - на додачу до майже 680 тисяч солдатів, які вже перебувають в Україні.