В Днепре дрон влетел в троллейбусное депо: какие последствия (фото)

Тем временем этой же ночью россияне не обошли и Черниговскую область. Как сообщало РБК-Украина, удар пришелся по энергетическим объектам региона - более 6 тысяч домохозяйств остались без света.

Восстановительные работы не могут начаться, пока в области не стихнет опасность.

Напомним, разведка уже предупреждает о подготовке нового наступления РФ. Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия подтягивает еще 20 тысяч военных к группировке на юго-востоке - в дополнение к почти 680 тысячам солдат, которые уже находятся в Украине.