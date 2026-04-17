В Днепре дрон влетел в троллейбусное депо: какие последствия (фото)

17 апреля Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области - более 20 атак дронами, артиллерией и ракетой. Есть существенные повреждения.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
В Днепре повреждены:
Ганжа обнародовал фото изуродованного троллейбуса - один из наглядных результатов утреннего удара по городской инфраструктуре.
Фото: дрон упал на троллейбусное депо (t.me/dnipropetrovskaODA)
Под удар попала и Новоалександровская громада Днепровского района. Там повреждены гимназия, частный дом и автомобиль.
Двое мужчин получили ранения.
"На Никопольщине россияне попали по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах. Изуродованы инфраструктура, агропредприятие, пятиэтажки, частные дома, хозяйственная постройка", - пишет Ганжа.
Обновлено в 9:19
В ГСЧС Украины добавили, что на месте попадания в транспортное предприятие возник пожар. Его уже ликвидировали.
Тем временем этой же ночью россияне не обошли и Черниговскую область. Как сообщало РБК-Украина, удар пришелся по энергетическим объектам региона - более 6 тысяч домохозяйств остались без света.
Восстановительные работы не могут начаться, пока в области не стихнет опасность.
Напомним, разведка уже предупреждает о подготовке нового наступления РФ. Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия подтягивает еще 20 тысяч военных к группировке на юго-востоке - в дополнение к почти 680 тысячам солдат, которые уже находятся в Украине.