У Дніпрі дрон влетів в тролейбусне депо: які наслідки (фото)

17 квітня Росія завдала масованого удару по Дніпропетровській області - більш ніж 20 атак дронами, артилерією та ракетою. Є суттєві пошкодження.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У ДСНС України додали , що на місці влучання у транспортне підприємство виникла пожежа. Її вже ліквідували.

Під удар потрапила і Новоолександрівська громада Дніпровського району. Там пошкоджено гімназію, приватний будинок та автомобіль.

Тим часом цієї ж ночі росіяни не оминули й Чернігівщину. Як повідомляло РБК-Україна, удар прийшовся по енергетичних об'єктах регіону - понад 6 тисяч домогосподарств залишились без світла.

Відновлювальні роботи не можуть розпочатись, поки в області не стихне небезпека.

Нагадаємо, розвідка вже попереджає про підготовку нового наступу РФ. Заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія підтягує ще 20 тисяч військових до угруповання на південному сході - на додачу до майже 680 тисяч солдатів, які вже перебувають в Україні.