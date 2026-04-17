В Днепре дрон влетел в троллейбусное депо: какие последствия (фото)

08:45 17.04.2026 Пт
Враг использовал дроны, артиллерию и ракету
Иллюстративное фото: Россия атаковала Днепропетровскую область (facebook.com_DSNSKHARKIV)

17 апреля Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области - более 20 атак дронами, артиллерией и ракетой. Есть существенные повреждения.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Троллейбусное депо и многоэтажка

В Днепре повреждены:

  • транспортное предприятие (троллейбусное депо);
  • жилой многоэтажный дом;
  • коммерческое помещение.

В Днепре дрон влетел в троллейбусное депо: какие последствия (фото)Фото: последствия утреннего удара на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ганжа обнародовал фото изуродованного троллейбуса - один из наглядных результатов утреннего удара по городской инфраструктуре.

Фото: дрон упал на троллейбусное депо (t.me/dnipropetrovskaODA)

Двое раненых в Днепровском районе

Под удар попала и Новоалександровская громада Днепровского района. Там повреждены гимназия, частный дом и автомобиль.

Двое мужчин получили ранения.

Никопольщина: пятиэтажки и агропредприятие

"На Никопольщине россияне попали по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах. Изуродованы инфраструктура, агропредприятие, пятиэтажки, частные дома, хозяйственная постройка", - пишет Ганжа.

Обновлено в 9:19

В ГСЧС Украины добавили, что на месте попадания в транспортное предприятие возник пожар. Его уже ликвидировали.

Тем временем этой же ночью россияне не обошли и Черниговскую область. Как сообщало РБК-Украина, удар пришелся по энергетическим объектам региона - более 6 тысяч домохозяйств остались без света.

Восстановительные работы не могут начаться, пока в области не стихнет опасность.

Напомним, разведка уже предупреждает о подготовке нового наступления РФ. Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия подтягивает еще 20 тысяч военных к группировке на юго-востоке - в дополнение к почти 680 тысячам солдат, которые уже находятся в Украине.

