В Днепре дрон влетел в троллейбусное депо: какие последствия (фото)

17 апреля Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области - более 20 атак дронами, артиллерией и ракетой. Есть существенные повреждения.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В ГСЧС Украины добавили , что на месте попадания в транспортное предприятие возник пожар. Его уже ликвидировали.

Под удар попала и Новоалександровская громада Днепровского района. Там повреждены гимназия, частный дом и автомобиль.

Ганжа обнародовал фото изуродованного троллейбуса - один из наглядных результатов утреннего удара по городской инфраструктуре.

Тем временем этой же ночью россияне не обошли и Черниговскую область. Как сообщало РБК-Украина, удар пришелся по энергетическим объектам региона - более 6 тысяч домохозяйств остались без света.

Восстановительные работы не могут начаться, пока в области не стихнет опасность.

Напомним, разведка уже предупреждает о подготовке нового наступления РФ. Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия подтягивает еще 20 тысяч военных к группировке на юго-востоке - в дополнение к почти 680 тысячам солдат, которые уже находятся в Украине.