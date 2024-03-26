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У Дніпрі днями закінчиться опалювальний сезон: названо дату

Дніпро, Вівторок 26 березня 2024 12:39
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У Дніпрі днями закінчиться опалювальний сезон: названо дату Фото: у Дніпрі відключать опалення (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Дніпрі готуються до завершення опалювального сезону 2023-2024 років. Рішення припинити теплопостачання з 28 березня прийнято на тлі підвищення середньодобової температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.

Як повідомив директор комунального підприємства "Теплоенерго" Андрій Клименко, відключити опалення у Дніпрі планують 28 березня.

Водночас тепло продовжать отримувати пологові будинки та інтернатні установи.

"Попри непрості часи, Дніпро пройшов опалювальний сезон. Він був легшим за попередній, адже були загартовані складною зимою 2022-2023 років і були готові до можливих негативних сценаріїв. Завдяки військовим, енергетикам, слюсарям-ремонтникам ми впоралися", - зазначив Клименко.

Завершення опалювального сезону в Україні

В Україні через потепління місцева влада ухвалює рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Зокрема, це зробили в Херсоні.

Також завершити опалювальний сезон планують у Києві. Це станеться вже у четвер, 28 березня.

У Краматорьку опалювальний сезон буде завершено у ніч з 28 на 29 березня.

Що ж стосується Харкова, то там ситуація є складнішою. Теплопостачання там достроково завершать на тлі масованих ракетних атак Росії. Дані заходи передбачають зниження навантаження на суттєво пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.

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Дніпропетровська область Опалювальный сезон
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