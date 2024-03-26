У Дніпрі днями закінчиться опалювальний сезон: названо дату

У Дніпрі готуються до завершення опалювального сезону 2023-2024 років. Рішення припинити теплопостачання з 28 березня прийнято на тлі підвищення середньодобової температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.

"Попри непрості часи, Дніпро пройшов опалювальний сезон. Він був легшим за попередній, адже були загартовані складною зимою 2022-2023 років і були готові до можливих негативних сценаріїв. Завдяки військовим, енергетикам, слюсарям-ремонтникам ми впоралися", - зазначив Клименко.

Як повідомив директор комунального підприємства "Теплоенерго" Андрій Клименко, відключити опалення у Дніпрі планують 28 березня.

Завершення опалювального сезону в Україні

В Україні через потепління місцева влада ухвалює рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Зокрема, це зробили в Херсоні.

Також завершити опалювальний сезон планують у Києві. Це станеться вже у четвер, 28 березня.

У Краматорьку опалювальний сезон буде завершено у ніч з 28 на 29 березня.

Що ж стосується Харкова, то там ситуація є складнішою. Теплопостачання там достроково завершать на тлі масованих ракетних атак Росії. Дані заходи передбачають зниження навантаження на суттєво пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.

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