ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон

Херсон, Вівторок 26 березня 2024 10:23
UA EN RU
У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон Фото: Опалювальний сезон завершили в Херсоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні через потепління місцева влада ухвалює рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Зокрема, це зробили в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Враховуючи погодні умови, місцевою владою ухвалено рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Раніше в "Укренерго" заявили, що рішення щодо закінчення опалювального сезону в регіонах, що сильно постраждали від російських атак, будуть прийматись окремо.

Про дострокове завершення опалювального сезону повідомили у Харкові. Наразі активно ведуться відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури міста, які ворог пошкодив 22 березня.

Крім того, опалювальний сезон з 28 березня завершать у Луцьку та Краматорську.

Дострокове завершення опалювального сезону

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться раніше.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - сказав він.

Нагадаємо, стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон Херсон
NEWS
Майже 800 окупантів, 27 артсистем та одна ППО. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Майже 800 окупантів, 27 артсистем та одна ППО. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи