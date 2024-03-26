В Днепре на днях закончится отопительный сезон: названа дата

В Днепре готовятся к завершению отопительного сезона 2023-2024 годов. Решение о прекращении теплоснабжения с 28 марта принято на фоне повышения среднесуточной температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет.

"Несмотря на непростые времена, Днепр прошел отопительный сезон. Он был легче предыдущего, ведь были закалены сложной зимой 2022-2023 годов и были готовы к возможным негативным сценариям. Благодаря военным, энергетикам, слесарям-ремонтникам мы справились", - отметил Клименко.

В то же время тепло продолжат получать роддома и интернатные учреждения.

Как сообщил директор коммунального предприятия "Теплоэнерго" Андрей Клименко, отключить отопление в Днепре планируется 28 марта.

Завершение отопительного сезона в Украине

В Украине из-за потепления местные власти принимают решение о досрочном завершении отопительного сезона. В частности, это сделали в Херсоне.

Также завершить отопительный сезон планируют в Киеве. Это произойдет уже в четверг, 28 марта.

В Краматорске отопительный сезон будет завершен в ночь с 28 на 29 марта.

Что же касается Харькова, то там ситуация сложнее. Теплоснабжение там досрочно будет завершено на фоне массированных ракетных атак России. Данные мероприятия предполагают снижение нагрузки на существенно поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

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