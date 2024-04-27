В Днепре были слышны взрывы из-за ракетной атаки
Иллюстративное фото: в Днепре были слышны взрывы (ГСЧС)
В Днепре сегодня рано утром, 27 апреля, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед тем фиксировалось движение вражеских ракет в направлении города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Взрыв был слышен в районе города около пяти утра.
Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении групп российских управляемых ракет, в частности, в сторону Днепра, и просили местных жителей находиться в укрытиях. К этому же призвал и городской голова Борис Филатов.
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