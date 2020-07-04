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Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 12:57
Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине
Фото: пожар на поле (oda.odessa.gov.ua)

Украинцам дали ряд рекомендаций, чтобы не допустить возгораний в экосистемах

Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. Такая ситуация будет наблюдаться в ближайшие три дня.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"4-6 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупредили, что во время пожароопасного периода запрещается:

  • разведения костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);
  • заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением используемых в лесохозяйственных целях;
  • курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.

Напомним, сегодня в западных, северных и некоторых центральных областях будут дожди и грозы, а в южных регионах ожидается жара до +38 градусов тепла.

Ранее в УкрГидрометцентре сообщили, что погода в июле характеризуется неустойчивыми периодами с грозами, шквалами и ливнями и засухой.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Гидрометцентрпожарная опасностьсиноптики
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