Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Украинцам дали ряд рекомендаций, чтобы не допустить возгораний в экосистемах
Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. Такая ситуация будет наблюдаться в ближайшие три дня.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"4-6 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
В ГСЧС предупредили, что во время пожароопасного периода запрещается:
Напомним, сегодня в западных, северных и некоторых центральных областях будут дожди и грозы, а в южных регионах ожидается жара до +38 градусов тепла.
Ранее в УкрГидрометцентре сообщили, что погода в июле характеризуется неустойчивыми периодами с грозами, шквалами и ливнями и засухой.
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Автор: Максим Зайченко