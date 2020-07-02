В Николаевской области вспыхнул крупный пожар на свалке

Фото: пожар на свалке (mk.dsns.gov.ua)

Жители ближайшего населенного пункта жалуются на удушливый едкий дым в воздухе

Вчера в Витовском районе Николаевской области вспыхнул пожар на свалке, который охватил площадь в 1000 кв.м. Пожарные в настоящее время ликвидируют его.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов ЧП "Мильча" в селе Мешково-Погорелово. Пожарные за несколько часов его локализовали, однако ликвидация пожара продолжается до сих пор, ведь почти по всему периметру есть очаги, которые тлеют, или горят.

Фото: пожар на свалке (mk.dsns.gov.ru)

В ведомстве отмечают, что пожары на свалке происходят часто с наступлением жаркой погоды из-за того, что предприятие, которое должно обеспечивать противопожарную безопасность на объекте, самоустранилось от выполнения прямых обязанностей.

Напомним, в Киевской области произошел пожар на свалке.

Также сообщалось, что под Херсоном горело свалку мусора, тушение пожара осложнял сильный ветер.

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Автор: Андрей Козловский