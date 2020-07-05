У Дніпропетровській області спалахнула пожежа в екосистемі

Фото з місця займання (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі загиблих та постраждалих немає

У неділю, 5 липня, поблизу селища міського типу Юр'ївка Дніпропетровської області спалахнула пожежа в екосистемі. Полум'я поширилося на територію 3 гектарів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, 11:52 рятувальники отримали повідомлення, що поблизу смт Юр'ївка горить суха трава та очерет.

"По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що пожежа виникла на відкритій території, і через пориви вітру набула великих масштабів. Вогнем знищено суху траву та очерет на площі 3 га. У результаті пожежі загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, пожежу локалізували о 12:25 і ліквідували о 13:26.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв. метрів.

Також повідомлялося, що у Київській області сталася пожежа на звалищі.

Раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

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Автор: Максим Зайченко