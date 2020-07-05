ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області спалахнула пожежа в екосистемі

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 15:38
У Дніпропетровській області спалахнула пожежа в екосистемі
Фото з місця займання (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі загиблих та постраждалих немає

У неділю, 5 липня, поблизу селища міського типу Юр'ївка Дніпропетровської області спалахнула пожежа в екосистемі. Полум'я поширилося на територію 3 гектарів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, 11:52 рятувальники отримали повідомлення, що поблизу смт Юр'ївка горить суха трава та очерет.

"По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що пожежа виникла на відкритій території, і через пориви вітру набула великих масштабів. Вогнем знищено суху траву та очерет на площі 3 га. У результаті пожежі загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, пожежу локалізували о 12:25 і ліквідували о 13:26.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв. метрів.

Також повідомлялося, що у Київській області сталася пожежа на звалищі.

Раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України пожежаДнепропетровская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся