В Днепропетровской области произошло ДТП, пострадали три человека

Вчера вечером в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали трое людей.

"Авария случилась вчера, 19 февраля, на трассе Днепропетровской области. Как стало известно, автомобиль ВАЗ на повороте на Карнаузовку, столкнулся с Daewoo. Вследствие этого травмы получили водитель и пассажир Daewoo", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Женщина-пассажир также получила открытую черепно-мозговую травму. Оба они в тяжелом состоянии были госпитализированы с места происшествия.

Фото: ДТП в Днепропетровской области (dnepr.info)