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В Днепропетровской области произошло ДТП, пострадали три человека

Автор: Андрей Козловский

Вчера вечером в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали трое людей.

Об этом сообщает местное издание Dnepr.info.

"Авария случилась вчера, 19 февраля, на трассе Днепропетровской области. Как стало известно, автомобиль ВАЗ на повороте на Карнаузовку, столкнулся с Daewoo. Вследствие этого травмы получили водитель и пассажир Daewoo", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Женщина-пассажир также получила открытую черепно-мозговую травму. Оба они в тяжелом состоянии были госпитализированы с места происшествия.

Фото: ДТП в Днепропетровской области (dnepr.info)

Напомним, во Львовской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое людей.

Кроме того, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 10 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. Пассажир легковушки погиб.

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