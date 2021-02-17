Под Харьковом перевернулась маршрутка, пострадали 10 человек

Сегодня утром в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 10 человек.

Как сообщается, авария произошла около 6:23 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района. Тогда 41-летний водитель автобуса Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.

В пассажирском автобусе находились 17 пассажиров человек и 10 из них получили телесные повреждения. Они обратились за медицинской помощью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото: ДТП в Харьковской области hk.npu.gov.ua)