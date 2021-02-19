Во Львовской области произошло ДТП с грузовиком, пострадали трое людей
Во Львовской области накануне столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали трое человек.
Как сообщается, авария произошла около 15:07 вблизи села Гайок Львовского района. Тогда грузовик RENAULT Premium столкнулся с автомобилем DACIA Logan. Три человека, которые находились в легковом автомобиле получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали.
"Пожарно-спасательным отделением проводились работы по стабилизации транспортного средства также они отключили аккумуляторную батарею, перекрыли вентиль газобаллонного оборудования и провели буксировку автомобиля "DACIA Logan", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
Фото: ДТП во Львовской области (facebook.com/MNSLVIV)
Напомним, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 10 человек.
Также в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. Пассажир легковушки погиб.