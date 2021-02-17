В Киеве автомобиль попал под поезд. Есть жертва

В Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легковушки погиб.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции .

Инцидент произошел 17 февраля в 4:35 на железнодорожном переезде "Лесничество" на улице Бориспольской.

"Автомобиль "ВАЗ-2101", под управлением 32-летнего водителя, двигаясь по проезжей части, начал движение через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и включенную звуковую сирену, где произошло столкновение с товарным поездом. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Водителя автомобиля задержали. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит до 8 лет тюрьмы.