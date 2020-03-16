В Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет, пострадали двое людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Состояние здоровья двух пострадавших - тяжелое

В Днепропетровской области водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в минимаркет, в результате чего пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло вблизи поселка Новоселовка Новомосковского района.

"Установлено, что водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с минимаркетом "Маяк", в результате чего двое человек оказались зажатыми в автомобиле и нуждались в помощи", - сказано в сообщении.

Состояние здоровья двух пострадавших - тяжелое.

Напомним, на автодороге Киев-Львов ночью 13 марта произошла авария с участием автомобиля Mercedes, что привело к смерти одного человека и травмированию еще четверых.

Кроме того, в Полтаве водитель автомобиля Volkswagen Passat пытался убежать от правоохранителей, но не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате инцидента пострадал сам водитель и его пассажир.