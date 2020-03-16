У Дніпропетровській області автомобіль в’їхав у мінімаркет, постраждали двоє людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Стан здоров’я двох постраждалих - важкий

У Дніпропетровській області водій автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у мінімаркет, в результаті чого постраждало двоє людей, вони перебувають у важкому стані. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталась поблизу селища Новоселівка Новомосковського району.

"Встановлено, що водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з мінімаркетом "Маяк", внаслідок чого двоє людей опинились затислими в автомобілі та потребували допомоги", - сказано у повідомленні.

Стан здоров’я двох постраждалих - важкий.

Нагадаємо, на автодорозі Київ-Львів вночі 13 березня сталася аварія за участі автомобіля Mercedes, що призвела до смерті однієї людини та травмування ще чотирьох.

Крім того, у Полтаві водій автомобіля Volkswagen Passat намагався втекти від правоохоронців, але не впорався з керуванням та влетів у відбійник. В результаті інциденту постраждав сам водій і його пасажир.