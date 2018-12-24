В Днепропетровской обл. столкнулись 2 автомобиля, есть погибший

Фото: ДТП в Новомосковске (dsns.gov.ua)

В результате аварии пострадали 3 человека

В Новомосковске (Днепропетровская область) в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня, 24 декабря, около 04:00 произошло столкновение двух автомобилей "ВАЗ-2101" и Mitsubishi. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали трое человек, водитель "ВАЗ" погиб на месте.

Полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств инцидента.

Напомним, что 22 декабря в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с трактором на дороге Киев - Обухов пострадали 7 человек.

Кроме того, под Киевом в пятницу, 21 декабря, перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.

Добавим, в пятницу, 21 декабря, вблизи села Чмикос (Волынская область) в результате аварии микроавтобуса пострадали 11 человек. В результате инцидента 11 пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения, пять из них госпитализировали.