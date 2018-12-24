У Дніпропетровській обл. зіткнулися 2 легковики, є загиблий

Фото: ДТП у Новомосковську (dsns.gov.ua)

В результаті аварії постраждали 3 людини

У Новомосковську (Дніпропетровська область) внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні, 24 грудня, близько 04:00 сталося зіткнення двох автомобілів "ВАЗ-2101" та Mitsubishi. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали троє людей, водій "ВАЗ" загинув на місці.

Поліція проводить слідчі дії для встановлення обставин інциденту.

Нагадаємо, що 22 грудня у Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з трактором на дорозі Київ - Обухів постраждали 7 людей.

Крім того, під Києвом у п'ятницю, 21 грудня, перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали вісім людей.

Додамо, у п'ятницю, 21 грудня, поблизу села Чмикос (Волинська область) внаслідок аварії мікроавтобусу постраждали 11 осіб. В результаті інциденту 11 пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження, п'ятьох із них госпіталізували.