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В Киевской области автобус столкнулся с трактором, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 16:15
В Киевской области автобус столкнулся с трактором, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Киевской области (dsns.gov.ua)

В результате столкновения пострадали 7 человек

В Киевской области в результате столкновения автобуса с трактором пострадали 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 22 декабря на дороге Киев - Обухов. Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили 7 пострадавших и оказали им медицинскую помощь.

"Все пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи", - добавили в ГСЧС.

Напомним, под Киевом в пятницу, 21 декабря, перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.

Добавим, 21 декабря, вблизи села Чмикос (Волынская область) в результате аварии микроавтобуса пострадали 11 человек. В результате инцидента 11 пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения, пять из них госпитализировали.

Кроме того, ранее на Гостомельском шоссе Оболонского района города Киева столкнулись маршрутка и грузовик, в результате аварии один человек погиб, еще три человека получили ранения.

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