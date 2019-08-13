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В Днепре произошла стрельба на территории детской спортшколы

Новости » Происшествия    13.08.2019 - 08:44
В Днепре произошла стрельба на территории детской спортшколы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина пришел к школе и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом

В Днепре на территории детско-юношеской спортшколы по гребле произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Информатор".

Предварительно, мужчина пришел к школе на Гребной косе и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом. У него завязался конфликт с прохожим, и он выстрелил в него, но не попал. 

Как отмечается, после стрельбы мужчина убежал. На место приехали патрульные и начали обыскивать территорию. Вскоре полицейские задержали стрелка. 

Напомним, в Киевской области 9 августа двое мужчин совершили вооруженное нападение на местного жителя. Медики диагностировали у 35-летнего пострадавшего пулевое ранение грудной клетки, живота и левой руки.

Ранее сообщалось, что в Полтаве во вторник, 6 августа, в одном из кафе города произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Позже в полиции сообщили о задержании стрелка.

РБК-Украина сообщало, что в Кирилловке Запорожской области между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате чего в больницу с телесными повреждениями были доставлены трое мужчин. 

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