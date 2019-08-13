ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі сталася стрілянина на території дитячої спортшколи

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 08:44
У Дніпрі сталася стрілянина на території дитячої спортшколи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік прийшов до школи і почав стріляти в бік людей, які стояли поруч

У Дніпрі на території дитячо-юнацької спортшколи з веслування сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інформатор".

Попередньо, чоловік прийшов до школи на Гребній косі і почав стріляти в бік людей, які стояли поруч. У нього зав'язався конфлікт з перехожим, і він вистрілив у нього, але не влучив.

Як зазначається, після стрілянини чоловік втік. На місце приїхали патрульні і почали обшукувати територію. Незабаром поліцейські затримали стрілка.

Нагадаємо, в Київській області 9 серпня двоє чоловіків скоїли збройний напад на місцевого жителя. Медики діагностували у 35-річного потерпілого вогнепальне поранення грудної клітини, живота та лівої руки.

Раніше повідомлялося, що в Полтаві у вівторок, 6 серпня, в одному з кафе міста сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина. Пізніше в поліції повідомили про затримання стрілка.

РБК-Україна повідомляло, що в Кирилівці Запорізької області між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в результаті чого в лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені троє чоловіків.

Підозрюваний у стрілянині в мечеті Норвегії відмовився свідчити в суді У Мексиці розстріляли людей в більярдному клубі, є загиблі
Новини України ДніпрошколаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся