У Дніпрі сталася стрілянина на території дитячої спортшколи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік прийшов до школи і почав стріляти в бік людей, які стояли поруч

У Дніпрі на території дитячо-юнацької спортшколи з веслування сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інформатор".

Попередньо, чоловік прийшов до школи на Гребній косі і почав стріляти в бік людей, які стояли поруч. У нього зав'язався конфлікт з перехожим, і він вистрілив у нього, але не влучив.

Як зазначається, після стрілянини чоловік втік. На місце приїхали патрульні і почали обшукувати територію. Незабаром поліцейські затримали стрілка.

Нагадаємо, в Київській області 9 серпня двоє чоловіків скоїли збройний напад на місцевого жителя. Медики діагностували у 35-річного потерпілого вогнепальне поранення грудної клітини, живота та лівої руки.

Раніше повідомлялося, що в Полтаві у вівторок, 6 серпня, в одному з кафе міста сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина. Пізніше в поліції повідомили про затримання стрілка.

РБК-Україна повідомляло, що в Кирилівці Запорізької області між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в результаті чого в лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені троє чоловіків.