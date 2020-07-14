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У Дніпрі BMW протаранила електроопору, водій загинув

Дніпро, Вівторок 14 липня 2020 02:48
У Дніпрі BMW протаранила електроопору, водій загинув
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Правоохоронці встановлюють обставини події

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро ввечері 13 липня. Автомобіль BMW протаранив електроопору, унаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля BMW 1984 року народження допустив зіткнення транспортного засобу з електричною опорою. Внаслідок аварії чоловіка затисло металевими конструкціями понівеченої автівки. Від отриманих травм він помер на місці.

Співробітники Служби порятунку "101", за допомогою металевого троса, відбуксували автомобіль від стовпа та відключили елементи живлення, аби уникнути займання. Після чого деблокували тіло загиблого.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

РБК-Україна писало, що під Києвом на Старообухівській трасі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода з загиблими.

Раніше, в результаті ДТП на трасі Одеса - Миколаїв загинула одна людина.

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