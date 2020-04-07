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Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании по делу ПриватБанка

Новости » Экономика     07.04.2020 - 11:12
Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании по делу ПриватБанка
Фото: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (коллаж РБК-Украина)

Суд отклонил ходатайства бывших владельцев банка

Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу "ПриватБанка". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент".

Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "ПриватБанком" в связи с их неудачными ходатайствами, сообщили в пресс-службе.

"Таким образом, у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долларов, которые требуются в производствах", - говорится в сообщении.

Напомним, государственный ПриватБанк в октябре 2019 года выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

После этого бывшие акционеры "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов возместили банку судебные издержки. Ответчики заплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов по слушаниям суда первой инстанции, которые состоялось в Высоком суде Лондона в 2018 году, и слушаниям в апелляционной инстанции, которые состоялись в Лондоне в 2019 году.

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