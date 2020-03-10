Голик про "Охматдет": в марте достроят, летом введут в эксплуатацию

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

По словам Голика, в настоящее время в больнице делают около 10 000 операций

Второй комплекс Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" будет достроен до конца марта. Об этом написал на своей странице Facebook координатор национальной инфраструктурной программы "Большая стройка" Юрий Голик, передает РБК-Украина.

"Максимально ускорили все, что возможно, чтобы закончить строительные работы тут уже 31 марта", - пишет Голик, показывая видео строительства и оснащения новых корпусов корпуса.

Напомним, "Охматдет" является одним из самых известных долгостроев Украины. Его строительство началось еще в 2011 году, однако в 2013 было остановлено. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 был открыт первый комплекс больницы. Достройка второго комплекса должна закончиться в марте текущего года.

"Охматдет. Любую бесконечную, в силу разных причин, историю всегда нужно доводить до финиша и ставить точку. А лучше - восклицательный знак. Осенью было принято решение закончить все строительные работы в "Охматдете" до 31 марта", - пишет Голик.

По его словам, еще понадобится некоторое время для оборудования корпусов современной медицинской техникой и пуско-наладочных работ всех коммуникаций.

"Еще два месяца на пуско-наладочные работы и мелкие нюансы и запуск построенных отделений. Это важно. Потому что каждый день работы не на полную мощность - это не спасенные детские жизни. В результате уже летом будут запущены несколько отделений, а операций трансплантации костного мозга здесь будет проводиться в четыре раза больше", - отметил Голик.

Как сообщает Голик, в настоящее время в больнице делают около 10 000 операций, однако потребность значительно превышает нынешние возможности. Запуск нового комплекса больницы позволит тысячам детей получать своевременную квалифицированную помощь непосредственно в Украине.

Завершение строительства нового корпуса "Охматдет" станет частью программы развития инфраструктуры "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой в Украине будут построены сотни объектов инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные комплексы, медицинские учреждения, а также ремонт и строительство 6 500 км дорог.

Как писало РБК-Украина, ранее по словам Юрия Голика, в результате завершения строительства "Охматдета" будут запущены несколько новых отделений, а операции по трансплантации костного мозга будут проводиться в четыре раза больше.