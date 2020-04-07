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На Донбассе под обстрел попала съемочная группа одного из каналов

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 14:53
На Донбассе под обстрел попала съемочная группа одного из каналов
Фото: последствия обстрела (facebook.com/Oleksandr_Makhov)

Снаряд разорвался в метре от автомобиля журналистов

На Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook корреспондента Александра Махова.

По его словам, боевики обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".

"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный", - омтетил Махов.

Он добавил, что противник сбросил снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала.

"Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько других осколков попали в кузов. В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицерка бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже", - подчеркнул Махов.

Бойовики обстріляли автомобіль з журналістами телеканалу «Україна». Цілєспрямовано цілили саме в автомобіль. Так як...

Опубліковано Oleksandr Makhov Вівторок, 7 квітня 2020 р.

Напомним, по данным Министерства обороны, на Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины".

Отметим, по данным украинской разведки, боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса.

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