З Днем Незалежності: сильні привітання у віршах і прозі, які надихають

Красиві привітання з Днем Незалежності України (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

День Незалежності України - це свято гордості, єдності та незламності. Сьогодні серце кожного українця сповнюється любов’ю до рідної землі та вдячністю тим, хто відстоює нашу свободу. Це день, коли ми вшановуємо нашу історію та віримо в наше вільне майбутнє.

РБК-Україна зібрало найкращі привітання у віршах і прозі, які допоможуть передати ваші щирі побажання.

Привітання з Днем Незалежності України своїми словами у прозі

З Днем Незалежності України! Нехай кожен ваш день буде сповнений гордістю за нашу країну, а серце - вірою в перемогу. Бажаю миру, злагоди та процвітання нашій рідній землі. Нехай кожен воїн повернеться додому з перемогою, а мирне небо над Україною стане нашою спільною реальністю.

***

Вітаю з великим святом - Днем Незалежності! Нехай цей день стане символом нашої сили, єдності та незламного духу. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити у вільній країні. Хай мир і щастя завжди супроводжують кожного з нас. Слава Україні!

***

З Днем Незалежності! Нехай наша рідна земля завжди залишається квітучою та вільною. Бажаю всім нам миру, злагоди та впевненості в завтрашньому дні. Хай любов до України завжди палає в наших серцях!

***

Хай День Незалежності нагадає нам, що свобода - не подарунок, а здобуток, за який ми боремось щодня. Бажаю, щоб над кожним українським домом завжди майорів синьо-жовтий стяг і лунав сміх дітей, а не звуки сирен. Слава Україні!

***

З Днем Незалежності! Нехай твій дім буде затишним, вулиці - безпечними, а країна - процвітаючою та вільною.

***

Хай у серці кожного з нас завжди палає любов до рідної землі, адже саме вона робить нас сильними й незламними! З Днем Незалежності!

***

Бажаю мирного неба, родинного тепла і віри у велике майбутнє України. Нехай цей день об’єднує нас усіх у прагненні зробити країну ще кращою, адже її майбутнє - у наших руках.

***

Зі святом свободи! Нехай незалежність стане символом не лише держави, а й кожної особистої мрії та щасливого життя.

***

Ми - вільний народ вільної країни. Хай же наша незалежність буде непорушною, як козацький дух, і яскравою, як вогонь у серцях українців.

***

Бажаю, щоб кожне серце билося в унісон із синьо-жовтими кольорами, а слово "Україна" завжди звучало гордо і натхненно. З Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава!

***

Слава тим, хто виборював незалежність! Слава тим, хто її береже! І слава тим, хто її примножуватиме. Вітаю зі святом!

Привітання у віршах з Днем Незалежності України

Україно моя співуча, 
Ніжна нене, колиска добра! 
Я люблю твої древні кручі, 
Буйну зелень на схилах Дніпра. 
Ти одвічна - у пісні, у слові, 
В думах сивого кобзаря.
Україно моя казкова, 
Наше серце для тебе співа.

***

Красивий, щедрий, рідний край
І мова наша солов’їна
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна!

***

Хай розквітне сильна країна, 
Де колосся золотом сяє. 
З Днем Незалежності, Україно, 
Нехай Бог нас усіх вберігає!

***

Хай цвіте, мов у полі калина, 
Моя вільна й рідна Україна!
Хай розправить крила, наче птах, 
І щоб щастя жило у наших у серцях.

***

Вже 34 роки, як ми вільні, 
Ідемо вперед, до мети. 
З Днем Незалежності, моя Україна, 
До перемог нас завзято веди!

***

Ми йдемо вперед, до свободи, 
І хай цей шлях не завжди легкий,
У наших венах - гордість народу, 
За Україну, за волю і мир!

***

Сонця теплого і неба безхмарного,
В День Незалежності всім нам бажаю!
Хай в Україні не буде поганого,
А лиш усе добре буде без краю!

***

Зійшло на небі сонце величаво,
У млу згубивши ночі сприйняття.
Вітаю з Днем Народження, державо!
Величного бажаю майбуття!

