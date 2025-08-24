С Днем Независимости: сильные поздравления в стихах и прозе, которые вдохновляют

День Независимости Украины - это праздник гордости, единства и несокрушимости. Сегодня сердце каждого украинца наполняется любовью к родной земле и благодарностью тем, кто отстаивает нашу свободу. Это день, когда мы чтим нашу историю и верим в наше свободное будущее.
РБК-Украина собрало лучшие поздравления в стихах и прозе, которые помогут передать ваши искренние пожелания.
С Днем Независимости Украины! Пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью за нашу страну, а сердце - верой в победу. Желаю мира, согласия и процветания нашей родной земле. Пусть каждый воин вернется домой с победой, а мирное небо над Украиной станет нашей общей реальностью.
***
Поздравляю с великим праздником - Днем Независимости! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несокрушимого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить в свободной стране. Пусть мир и счастье всегда сопровождают каждого из нас. Слава Украине!
***
С Днем Независимости! Пусть наша родная земля всегда остается цветущей и свободной. Желаю всем нам мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть любовь к Украине всегда пылает в наших сердцах!
***
Пусть День Независимости напомнит нам, что свобода - не подарок, а достижение, за которое мы боремся каждый день. Желаю, чтобы над каждым украинским домом всегда развевался сине-желтый флаг и раздавался смех детей, а не звуки сирен. Слава Украине!
***
С Днем Независимости! Пусть твой дом будет уютным, улицы - безопасными, а страна - процветающей и свободной.
***
Пусть в сердце каждого из нас всегда горит любовь к родной земле, ведь именно она делает нас сильными и несокрушимыми! С Днем Независимости!
***
Желаю мирного неба, семейного тепла и веры в великое будущее Украины. Пусть этот день объединяет нас всех в стремлении сделать страну еще лучше, ведь ее будущее - в наших руках.
***
Мы - свободный народ свободной страны. Пусть же наша независимость будет незыблемой, как казацкий дух, и яркой, как огонь в сердцах украинцев.
***
Желаю, чтобы каждое сердце билось в унисон с сине-желтыми цветами, а слово "Украина" всегда звучало гордо и вдохновенно. С Днем Независимости! Слава Украине! Героям слава!
***
Слава тем, кто боролся за независимость! Слава тем, кто ее бережет! И слава тем, кто ее будет приумножать. Поздравляю с праздником!
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна - у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря.
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.
***
Красивий, щедрий, рідний край
І мова наша солов’їна
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна!
***
Хай розквітне сильна країна,
Де колосся золотом сяє.
З Днем Незалежності, Україно,
Нехай Бог нас усіх вберігає!
***
Хай цвіте, мов у полі калина,
Моя вільна й рідна Україна!
Хай розправить крила, наче птах,
І щоб щастя жило у наших у серцях.
***
Вже 34 роки, як ми вільні,
Ідемо вперед, до мети.
З Днем Незалежності, моя Україна,
До перемог нас завзято веди!
***
Ми йдемо вперед, до свободи,
І хай цей шлях не завжди легкий,
У наших венах - гордість народу,
За Україну, за волю і мир!
***
Сонця теплого і неба безхмарного,
В День Незалежності всім нам бажаю!
Хай в Україні не буде поганого,
А лиш усе добре буде без краю!
***
Зійшло на небі сонце величаво,
У млу згубивши ночі сприйняття.
Вітаю з Днем Народження, державо!
Величного бажаю майбуття!
Вас также может заинтересовать: