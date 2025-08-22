Українці назвали головні події об'єднання громадян в Україні та за кордоном

Напередодні Дня Незалежності соціологи з'ясували, що об’єднує та роз’єднує громадян. Українці гуртуються навколо захисників і захисниць та збереження держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ", яке охопило українців як у країні, так і за кордоном.

Що об’єднує та роз’єднує суспільство

За даними опитування, головним фактором єднання є перемоги Збройних сил України. Це відзначили 55% громадян, які залишаються в країні, та 45% українців у Європі.

На другому місці серед об’єднавчих чинників - взаємодопомога, яку назвали понад третина учасників опитування. Також важливим елементом єднання є майбутня відбудова країни.



Натомість найбільше роз’єднувати суспільство можуть взаємні звинувачення (57%), політичні конфлікти (52%) та економічна криза (37%). Українці за кордоном частіше за інших вказують на взаємні звинувачення (68%) та мовні питання (34%).



Символи і події незалежності

Серед ключових подій, що формували сучасну націю, респонденти найчастіше згадували проголошення незалежності у 1991 році (51%), опір російській агресії після 2022 року (51%), Революцію Гідності (47%) та події АТО/ООС (42%).

Українці, які перебувають у Європі, частіше відзначали як важливу подію отримання статусу кандидата на вступ до ЄС - 22% проти 15% серед громадян в Україні.



Найбільш поширеною асоціацією з Днем Незалежності стало гасло "Слава Україні! Героям слава!".



Також респонденти згадували ідеї свободи, єдності, гідності та незламності.



Погляди на майбутнє

Абсолютна більшість українців підтримує євроінтеграцію та вступ до НАТО. За членство в ЄС висловилися 75% опитаних в Україні та 83% тих, хто перебуває у Європі.



Вступ до Альянсу підтримують відповідно 71% і 78%.



Деталі опитування

Опитування проведене з 30 липня по 6 серпня 2025 року на платформі Rating Online. Вибірка становила 1600 респондентів в Україні та 500 - серед українців, які після 2022 року виїхали до Європи.