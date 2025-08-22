ua en ru
День Незалежності: скільки українців проголосували б "за" на референдумі у 2025 році

П'ятниця 22 серпня 2025 13:24
Фото: Незалежність України підтримали б 82% громадян, проти - 3% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався У серпні 2025 року, то абсолютна більшість респондентів (82%) підтримала б незалежність. Не підтримали б незалежність України 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Порівняно з початком повномасштабного вторгнення частка респондентів, які підтримали б незалежність України, знизилася на 5 відсоткових пунктів за рахунок зростання частки тих, хто не брав би участі в референдумі.

Однак порівняно з 2019 роком частка респондентів, які у 2025 році проголосували б на референдумі за проголошення незалежності України, вища на 12 відсоткових пунктів, а частка тих, хто проголосували б проти незалежності, нижча на 6 відсоткових пунктів.
День Незалежності: скільки українців проголосували б &quot;за&quot; на референдумі у 2025 році

Більшість (60%) опитаних вважають, що вони та їхні родини більше виграли від здобуття Україною незалежності. Натомість 15% повідомили, що вони та їхні родини більше втратили від проголошення незалежності.
День Незалежності: скільки українців проголосували б &quot;за&quot; на референдумі у 2025 році

Переконання респондентів у зацікавленості в зміцненні незалежності України зростало зі зростанням суб’єктності та близькості до респондента. Найменш зацікавленими, на думку респондентів, були представники української влади та опозиції.

Більш зацікавленим, за оцінкою респондентів, порівняно з владою та опозицією, було населення України. Порівняно з населенням України більшу зацікавленість у зміцненні незалежності, на думку респондентів, виявляло населення регіону респондента.

Найвищу ж зацікавленість у зміцненні незалежності України, як повідомляють респонденти, виявляють вони особисто. Так 76% опитаних відповіли, що вони особисто значною мірою зацікавлені у незалежності України, ще 16% - деякою мірою.
День Незалежності: скільки українців проголосували б &quot;за&quot; на референдумі у 2025 році

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 12 по 18 серпня 2025 року. Методом face-to-face було опитано 2002 респонденти. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За даними КМІС, у 2025 році значення державних національних свят (День Незалежності, День захисників і захисниць України, День Конституції) трохи знизилося. Однак ці показники значно перевищують довоєнні.

Референдум про незалежність України відбувся 1 грудня 1991 року. На голосування було винесено одне запитання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?". Явка склала близько 84% виборців.

"Так" відповіли 90,3% виборців (понад 28,8 млн громадян). "Ні" - 7,6%. В усіх регіонах України більшість підтримала незалежність. Навіть у Криму "за" проголосували 54%, у Донецькій області – 83,9%, у Луганській - 83,9%.

