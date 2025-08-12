З Днем молоді: красиві привітання для рідних і друзів
Міжнародний день молоді 12 серпня Україна відзначає разом з усім світом. Це чудова нагода привітати молоде покоління, чия енергія, амбіції та прагнення до змін є рушійною силою прогресу.
РБК-Україна підготувало добірку теплих слів та побажань, які обов'язково піднімуть настрій і стануть натхненням для нових звершень.
День молоді в Україні: короткі привітання
Зі святом, друже! Пам’ятай: поки в серці є вайб, ти завжди в категорії "молодь"
***
З Днем молоді! Хай кожен день буде сповнений енергії, яскравих ідей та віри в себе. Рухайся до мрії!
***
Вітаю з Днем молоді! Нехай твоє серце завжди буде сповнене натхнення, а душа - свободи. Обіймаю!
***
Зі святом! Бажаю сил для нових звершень, сміливості для великих мрій та безмежного щастя.
***
З Днем молоді! Хай кожен твій день буде сповнений радістю, пригодами та вірними друзями поруч.
***
Хай молодість квітне яскравим садом! Зі святом! Бажаю успіху у всіх починаннях та віри в себе.
***
З Днем молоді! Нехай твій шлях буде легким, а цілі - досяжними. Бажаю щастя, любові та радості!
***
У День молоді бажаю тобі жити так, щоб кожен день залишав після себе теплий слід у пам’яті. Щоб у серці завжди вистачало простору для мрій, а в очах - вогню, який ніколи не згасає.
***
Зі святом! Бажаю сміливості для нових ідей, мудрості для правильних рішень та щастя кожного дня.
***
Пам’ятай, що молодість - це час можливостей. Лови момент і насолоджуйся життям!
День молоді: віршовані привітання
З Днем молоді тебе щиро вітаю,
І від душі у це свято бажаю:
Цікавих миттєвостей, долі безхмарної,
Здоров'я, достатку, настрою гарного,
Щоб була в душі тільки гарна погода,
Яскравих емоцій і наснаг на пригоди!
***
З Днем молоді! Хай сонце ясно світить,
І кожен день несе нові дива.
Хай серце прагне, творить, вірить,
А доля щедро щастя налива!
***
З Днем молоді! Хай вдача посміхається,
Енергія вирує і кипить.
Нехай усі бажання позбуваються,
І запал в серці як роса бринить!
***
В цей день прекрасний, молодий,
Хай зникнуть всі турботи й сум.
І хай життя, мій дорогий,
Дарує тобі радість та красу!
***
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість кожна мить.
Ідей цікавих, мрій казкових
Та днів веселих і чудових!
***
Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,
Рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до щастя, до мрії.
Хай душу повнять нові відчуття!
***
Хай молодість квітне, мов сад весною,
І серце співає від щастя й тепла,
Нехай тільки щастя буде з тобою,
І щоб доля удачу тобі принесла!
