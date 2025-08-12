С Днем молодежи: красивые поздравления для родных и друзей

Международный день молодежи 12 августа Украина отмечает вместе со всем миром. Это прекрасная возможность поздравить молодое поколение, чья энергия, амбиции и стремление к изменениям является движущей силой прогресса.

РБК-Украина подготовило подборку теплых слов и пожеланий, которые обязательно поднимут настроение и станут вдохновением для новых свершений.

День молодежи в Украине: короткие поздравления

С праздником! Помни: пока в сердце есть вайб, ты всегда в категории "молодежь"

***

С Днем молодежи! Пусть каждый день будет полон энергии, ярких идей и веры в себя. Двигайся к мечте!

***

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть твое сердце всегда будет полно вдохновения, а душа - свободы. Обнимаю!

***

С праздником! Желаю сил для новых свершений, смелости для больших мечтаний и безграничного счастья.

***

С Днем молодежи! Пусть каждый твой день будет полон радостью, приключениями и верными друзьями рядом.

***

Пусть молодость цветет ярким садом! С праздником! Желаю успеха во всех начинаниях и веры в себя.

***

С Днем молодежи! Пусть твой путь будет легким, а цели - достижимыми. Желаю счастья, любви и радости!

***

В День молодежи желаю тебе жить так, чтобы каждый день оставлял после себя теплый след в памяти. Чтобы в сердце всегда хватало пространства для мечтаний, а в глазах - огня, который никогда не угасает.

***

С праздником! Желаю смелости для новых идей, мудрости для правильных решений и счастья каждый день.

***

Помни, что молодость - это время возможностей. Лови момент и наслаждайся жизнью!

День молодежи: поздравления в стихах на украинском

З Днем молоді тебе щиро вітаю,

І від душі у це свято бажаю:

Цікавих миттєвостей, долі безхмарної,

Здоров'я, достатку, настрою гарного,

Щоб була в душі тільки гарна погода,

Яскравих емоцій і наснаг на пригоди!

***

З Днем молоді! Хай сонце ясно світить,

І кожен день несе нові дива.

Хай серце прагне, творить, вірить,

А доля щедро щастя налива!

***

З Днем молоді! Хай вдача посміхається,

Енергія вирує і кипить.

Нехай усі бажання позбуваються,

І запал в серці як роса бринить!

***

В цей день прекрасний, молодий,

Хай зникнуть всі турботи й сум.

І хай життя, мій дорогий,

Дарує тобі радість та красу!

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість кожна мить.

Ідей цікавих, мрій казкових

Та днів веселих і чудових!

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до щастя, до мрії.

Хай душу повнять нові відчуття!

***

Хай молодість квітне, мов сад весною,

І серце співає від щастя й тепла,

Нехай тільки щастя буде з тобою,

І щоб доля удачу тобі принесла!