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Вдень до +13, а вночі до -8: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 08:00
Вдень до +13, а вночі до -8: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У північних областях пройдуть дощі

Погода в Україні 17 березня покращиться, але дощі у північних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вдень +10+13, а вночі -1-3. На півночі країни дощі, вдень +5+8, а вночі -1-3.

Вдень до +13, а вночі до -8: прогноз погоди на сьогодні

У центральних областях без опадів, вдень +7+9, а вночі -2-4. На сході країни вдень +6+8, а вночі -5-8. На півдні країни мінлива хмарність, вдень +8+10, а вночі -1-6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощ, вдень +6+8, а вночі -1+1.

Вдень до +13, а вночі до -8: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 15 березня у Карпатах випало понад 1 метр снігу. На сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 31-130 сантиметрів.

Крім того, у Карпатах зберігалася сніголавинна небезпека через відлигу. У горах Закарпатської області було оголошено 3 рівень небезпеки сходження лавин.

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