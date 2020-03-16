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Ночью похолодает до -6: прогноз на сегодня

Новости » Общество     16.03.2020 - 08:00
Ночью похолодает до -6: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Киеве днем ожидается до +8 градусов

Погода в Украине сегодня, 16 марта, будет прохладной ночью, однако без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют синоптики, днем температура в западных областях будет колебаться от +8 до +12 градусов. В центральных и южных областях сегодня от +6 до +8 градусов. На севере и востоке термометры днем покажут от +3 до +6.

Ночью прогнозируют сильное похолодание. Ночная температура будет колебаться от -4 до -6 градусов. В южных областях ночью термометры покажут от -2 до -5.

Ночью похолодает до -6: прогноз на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня прогнозируют дневную температуру от +6 до +8 градусов. Ночью температура воздуха в Киеве будет колебаться от -3 до -5. Ожидается юго-западный ветер, 5-10 м/сек.

Ночью похолодает до -6: прогноз на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что 15 марта в Карпатах выпало более 1 метра снега. На снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 31-130 сантиметров.

Кроме того, в Карпатах сохранялась снеголавинная опасность из-за оттепели. В горах Закарпатской области был объявлен 3 уровень опасности схода лавин.

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